Названный в СМИ стрелком опроверг причастность к инциденту в московском МФЦ

Названный в СМИ «стрелком из МФЦ» 45-летний Сергей Глазов опроверг свою причастность к инциденту. Об этом мужчина заявил в беседе с News.ru.

Ряд СМИ указывали, что стрельбу в московском МФЦ открыл человек с таким же именем и такого же возраста. Фото с его страницы во «ВКонтакте» после данных об инциденте опубликовали разные издания.

Мужчина заверил, что сейчас находится в одном из поселков в Подмосковье. «Мне сейчас все названивают и с работы названивают», — признался Глазов. Он пояснил, что в данный момент занят сборкой кухни и его никто не задерживал.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что при стрельбе в МФЦ, расположенном на юго-востоке города, погибли администратор и охранник.

Еще четыре человека получили ранения, им оказывают помощь медики, добавила она.