Документальный фильм Андрея Лошака к 15-летию Тинькофф вышел на YouTube

Режиссер и журналист Андрей Лошак снял документальный фильм про Тинькофф к 15-летию компании. Премьерный и единственный показ фильма состоялся в столичном кинотеатре «Октябрь» 2 декабря, а с 7 декабря его можно увидеть на канале Тинькофф в Youtube.

Фильм рассказывает о развитии Тинькофф, который стал успешным цифровым банком без единого отделения. Компания развила свою лайфстайл-экосистему, объединив более 18,5 миллионов клиентов.

«В честь 15-летия мы хотели рассказать нашу историю в формате фильма, ведь появление Тинькофф в 2006 году символизирует зарождение финтеха в России и мире. Именно поэтому известный российский журналист и режиссер Андрей Лошак снял большой документальный фильм о Тинькофф. Перед Андреем стояла очень непростая задача для документалиста – передать ощущение времени и провести зрителя по истории Тинькофф через жизнь и состояние дел в стране», — отметил главный исполнительный директор компании Оливер Хьюз.

В фильме сам основатель компании Олег Тиньков рассказал о становлении банка, подборе команды, планах продать компанию, проведении IPO и кризисе. Помимо Олега Тинькова в фильме участвовали руководители и сотрудники компании, которые не только говорили о прорывах и инновациях компании, но и отвечали на острые вопросы. Героями фильма также стали известные эксперты и экономисты, среди которых Ричард Брэнсон, Николай Сторонский, Сергей и Дмитрий Хотимские, Майкл Джон Калви и многие другие.

«Именно про эти полтора десятка лет, про то, как была с нуля построена одна из самых успешных частных компаний России, я расскажу в своем фильме. Как несколько людей, собравшись вместе, создали «голубую фишку» и звезду мирового финтеха, полностью изменили банковскую индустрию в России и потребительские привычки людей. Это тот самый случай, когда бизнес меняет мир к лучшему. Достойный повод разобраться, как и почему у тиньковцев это получилось», — поделился Андрей Лошак.