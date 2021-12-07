Россиянина осудили на 15 лет за убийство бывшего одноклассника из-за долга

На Урале закопавшего знакомого из-за долга в 500 рублей россиянина осудили на 15 лет

В Краснотурьинске осудили на 15 лет колонии строгого режима 27-летнего Сергея Асерхлицына, который вместе с сообщником похитил и заживо закопал знакомого из-за долга в 500 рублей. Об этом во вторник, 7 декабря, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

Мужчину признали виновным по статьям 126 («Похищение человека, совершенное группой лиц») и 105 («Убийство, сопряженное с похищением человека, совершенное группой лиц») УК РФ.

По данным следствия, в ночь на 3 июля 2016 года подсудимый вместе с сообщником похитил из города Карпинска бывшего одноклассника, который задолжал ему 500 рублей. Молодого человека затолкали в багажник и вывезли в лес рядом с селом Сосновка. На месте Асерхлицын и второй фигурант дела, угрожая убийством и избивая похищенного, заставили его вырыть себе могилу. Потерпевший выкопал небольшую яму и отказался продолжать копать. Тогда злоумышленники снова избили его и заставили завершить начатое.

Затем подсудимый насколько раз ударил жертву дубинкой по голове. После этого он скинул его в яму и засыпал землей, перекрыв доступ к воздуху. В итоге должник погиб.

Узнав об исчезновении молодого человека, правоохранители стали изучать круг его общения. В ходе следствия полицейские выяснили, что накануне случившего мужчина общался с подсудимым и его сообщником.

Соучастник преступления скончался во время расследования дела. В связи с этим его не привлекли к уголовной ответственности.