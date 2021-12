Ариана Гранде повторила культовый наряд Бритни Спирс из 1990-х

Ариана Гранде надела топ и брюки, похожие на образ Бритни Спирс с тура Baby One More Time

Популярная поп-исполнительница Ариана Гранде повторила культовый образ певицы Бритни Спирс из 1990-х годов. Соответствующий снимок появился в Instagram-аккаунте американской версии шоу «Голос».

Знаменитость посетила съемки передачи в розовом кожаном топе-бандо со стразами и брюках-клеш белого цвета на высокой талии, которые украшены цветными вставками на коленях. Она также надела небольшие серьги и ботинки на массивном каблуке. На размещенном кадре видно, что волосы звезды собраны в хвост, а на лицо нанесен нюдовый макияж.

Известно, что Спирс выступала в похожем наряде на концертах во время музыкального тура Baby One More Time, который она совершила в 1999-м году. На данный момент певица никак публично не отреагировала на попытку Гранде повторить ее образ.

В декабре 2020 года Гвен Стефани повторила свой культовый наряд из клипа 1990-х для нового сольного сингла Let Me Reintroduce Myself. Звезду запечатлели в укороченной белой майке с красно-синей окантовкой в зоне декольте, синих брюках с полоской и черным ремнем и белых туфлях на каблуках.