В США признали бессмысленность войны с Россией

Американский телеведущий Такер Карлсон признал бессмысленность войны с Россией в эфире телеканала Fox News.

«Да, это безумие. От военной конфронтации с президентом России Владимиром Путиным мы не только ничего не выиграем, но и многое потеряем, — начиная с многих тысяч жизней простых американцев», — заявил он.

Карлсон отметил, что президент США Джо Байден слаб. По его словам, американский лидер «непопулярен, недееспособен и вообще в отчаянии». Он добавил, что у России в настоящее время пограничный спор с Украиной. «Многие из ближайших помощников Байдена подталкивают США к военному вмешательству. Причем по иронии судьбы украинский кризис — во многом детище помощников самого Байдена и иже с ними на всех уровнях правительства США», — сказал телеведущий.

По мнению журналиста, для Москвы главным вопросом является НАТО. Он отметил, что Североатлантический альянс был создан в 1949 году, «чтобы не дать Советскому Союзу вторгнуться в Западную Европу». В настоящее время существование НАТО объясняется в первую очередь тем, чтобы «изводить» российского лидера, который не намерен вторгаться в Западную Европу, сказал Карлсон. Он добавил, что Путин хочет, чтобы его западные рубежи оставались в безопасности.

Ранее сообщалось, что США и другие страны-члены НАТО планируют устроить встречу с Россией. По словам Байдена, дата встречи анонсируется ближе к пятнице, 10 декабря. Приоритетным вопросом повестки будет изучение возможности предоставления России гарантий безопасности по поводу действий Североатлантического альянса.