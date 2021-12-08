В МИД рассказали о неспособности Запада решать проблемы цивилизованно

Замглавы МИД России Александр Панкин рассказал о том, что на Западе разучились цивилизованно, за столом переговоров решать проблемы. Об этом он расскзаал в интервью РИА Новости.

По его словам, складывается впечатление, что западные страны утратили культуру политического диалога. Российские дипломат отметил, что в ответ на любое не соответствующие их логике действие на Западе зачастую начинают вводить односторонние ограничения. Панкин также добавил, что ни одно из государств, проводящих суверенную политику, которая не зависит от западных стран, не может быть застраховано от введения против него санкций.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё призвал западные страны при взаимодействии с Россией считаться с ее интересами. По его словам, самым важным при общении с Москвой является не провоцировать и не игнорировать ее. Президент отметил, что российское руководство всегда помнит теплое отношение к себе.

