В Европе зажгли самую большую елку в мире

В итальянской коммуне Губбио зажгли самую большую Рождественскую елку в мире. Гирлянду расположили на склоне горы Инджино, сообщает издание Wanted in Rome.

Дерево представляет собой разложенную на склоне в форме праздничной елки гирлянду. Высота инсталляции достигает 750 метров. Конструкция подсоединена к кабелям длиной 8,5 километра. Венчает композицию большая звезда. Контур елки образуют 300 зеленых огней, внутри размещаются 400 разноцветных мерцающих точек.

Церемонию зажигания елки транслировали в прямом эфире вечером во вторник, 7 декабря. По данным издания, оттенки огней выбирали местные жители — некоторые огоньки символизируют чувство любви и рождение ребенка, а другие огни европейцы посвятили умершим родственникам. В 1991 году инсталляция была занесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее жители Великобритании раскритиковали главную Рождественскую елку страны, которую традиционно привозят из Норвегии. В 2021 году дерево с негустой кроной сравнили с прической премьер-министра Бориса Джонсона и предположили, что в Лондон доставили только часть дерева.