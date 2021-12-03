Главную елку Великобритании сравнили с прической Бориса Джонсона

В Великобритании раскритиковали главную Рождественскую елку страны, которую традиционно привозят из Норвегии и устанавливают на Трафальгарской площади в Лондоне. В 2021 году дерево с негустой кроной сравнили с прической премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает «Би-би-си».

Ежегодно с 1947 года Норвегия отправляет британцам ель как символ признательности за поддержку и помощь Великобритании во время Второй мировой войны. Праздничное дерево достигает в высоту более 20 метров.

Местные жители не оценили облик елки из-за состояния кроны. Некоторые пользователи предположили, что в столицу доставили только часть дерева, и задались вопрос, когда привезут остальные ветви. Участники обсуждения в шутку предположили, что часть кроны забрал себе Европейский союз. «Мы что, поссорились с Норвегией?», «Боже мой, у этой елки похмелье?» — приводит высказывания Euronews.

Местные власти объяснили, что елку привезли из настоящего леса, поэтому ее крона не может быть пушистой, как у деревьев, которые выращивают специально для праздника. В официальном аккаунте ели в Twitter от имени дерева отметили, что часть кроны не пропала — ветви соблюдают социальную дистанцию.

Ранее таблоид TMZ выяснил, что Рождественская елка Джо Байдена, которую он впервые установит на посту президента США, обойдется бюджету страны в 139 тысяч долларов (более 10,5 миллиона рублей), сумма оказалась меньше, чем в 2019 году. Дерево появится недалеко от Белого дома.