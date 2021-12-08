Пентагон призвал Украину использовать оружие США для самообороны

США призвали Украину использовать американское оружие, включая противотанковые комплексы, только для самообороны. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, его слова приводит РИА Новости.

«Они [вооружения] принадлежат украинским вооруженным силам. Мы ожидаем, что (...) они будут использоваться ответственно и в целях самообороны, но мы не привязывали их к конкретным географическим регионам внутри Украины», — сказал представитель ведомства.

Ранее Кирби рассказал, что США на этой неделе отправят на Украину последнюю партию военной помощи из запланированной на текущий год. Она включает стрелковое оружие и боеприпасы.