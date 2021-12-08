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Во Франции нашли существующую два века тайную организацию

Во Франции выпустили документальный фильм о тайном обществе «Семья», существующем 200 лет

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Журналисты BFM провели расследование, по результатам которого представили трехсерийный документальный фильм о существующей уже два века тайной организации La Famille («Семья»).

Известно, что в настоящий момент в закрытую коммуну входят около трех тысяч человек — они живут на востоке Парижа, занимая целиком многоквартирные дома, и отправляют детей в одни классы. Все члены организации являются друг другу кровными родственниками и носят одну из восьми фамилий — Сандоз, Фер, Пюлен, Санглье, Аве, Мэтр, Дэшлетт и Тибу.

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Журналистам удалось поговорить с несколькими членами коммуны. Они рассказали, что в «Семье» воспитывают детей по религиозным правилам, девушки выходят замуж девственницами, а браки заключаются в раннем возрасте. Супруги не используют контрацепцию и выступают против абортов, поэтому у семей много детей.

В апреле 2021 года журналистка Сюзан Прива опубликовала книгу об этом тайном обществе. Она выяснила, что группа была основана в 1819 году. Прива отмечает, что члены коммуны интегрированы в общество, но из-за строгой эндогамии они часто болеют и раньше умирают.

Несмотря на то что журналисты заинтересовались семьей недавно, за коммуной давно следит межведомственная Комиссия по борьбе против сектантских злоупотреблений. Однако властям не удалось найти свидетельств принуждения или угнетения в обществе, что позволило бы государству вмешаться. В «Семье» нет лидера, и ее члены добровольно поддерживают естественный для них порядок.

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Варвара Кошечкина
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