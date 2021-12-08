На Урале откроют первый в мире подземный музей минералов

На Березовском руднике в Свердловской области в 2022 году планируют открыть первый в мире подземный музей минералов. Об этом пишет Znak со ссылкой на пресс-службу организации.

Уточняется, что главной экспозицией уральского музея станет знаменитый крокоитовый шурф — месторождение минерала красного цвета, который был впервые найден 255 лет назад именно под Березовским. Сейчас он находится на реставрации.

«Никакой добычи на шурфе нет, бригада работает ежедневно над созданием будущей подземной экспозиции. Поэтому вновь открытые жилы мы не вскрываем, старательно расчищаем и оставляем в кожухах. Вскроем для экспозиции и начнем оформлять витрины только тогда, когда в шурфе закончатся все грязные работы и будет создан соответствующий микроклимат», — сообщили изданию.

В коллекцию музея войдут редкие минералы, которые добывают на Березовском месторождении с XVIII века. Также вглубь земли будет уходить тоннель, по которому посетители смогут спускаться в грот, чтобы увидеть витрины с камнями, а также естественные фрагменты крокоита на стенах тоннеля.

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