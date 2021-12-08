Раскрыты подробности инцидента со сбежавшей от насильника через окно россиянкой

Следователи намерены добиться ареста 28-летнего мужчины, который изнасиловал россиянку и незаконно удерживал в квартире еще двух женщин. Подробности происшествия «Ленте.ру» рассказала официальный представитель Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, обвиняемого наняли делать в квартире ремонт, а трех женщин — сделать в помещении уборку. 7 декабря жертвы приехали в квартиру, и мужчина узнал в одной из них свою знакомую. Он связал трех уборщиц, а свою знакомую изнасиловал. Спасаясь от насильника, потерпевшая выпрыгнула из окна четвертого этажа.

Обвиняемый схватил нож и бросился на улицу, чтобы убить беглянку. Он нанес ей множество ранений, но девушке удалось выжить. Очевидцы происшествия вызвали скорую, пострадавшую госпитализировали.

В это время оставшиеся в квартире уборщицы смогли освободиться и сбежать. К приезду полицейских квартира была пуста.

Мужчину задержали и обвинили в изнасиловании, покушении на убийство и незаконном лишении свободы двух лиц.

