В МИД уличили Запад в наказании Белоруссии за дружбу с Россией

Замглавы МИД Панкин: санкции Запада против Минска похожи на наказание за дружбу с Москвой

Санкции Запада против Белоруссии, затрагивающие Россию, похожи на наказание официального Минска за дружбу с Москвой. В этом уличил западные страны замглавы российского МИД Александр Панкин, передает РИА Новости.

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«Просматриваются и геополитические факторы западного давления на дружественную для нас республику», — заключил дипломат. Он напомнил, что в декабре 2020 года Конгресс США принял «Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси», предусматривающий возможность введения ограничений против граждан России и Союзного государства. При этом Евросоюз, по словам Панкина, включил в черный список двоих россиян.

Замглавы МИД отметил, что в октябре Европарламент выступил против российско-белорусской интеграции. «Как это вяжется с декларируемой инициаторами санкций заботой о состоянии демократии собственно в Белоруссии?» — уточнил он.

Ранее Панкин раскрыл цель санкций Запада против Минска. По его словам, ограничения нацелены спровоцировать новую волну антиправительственных протестов в стране и намеренно обрушить уровень жизни простых жителей Белоруссии. Дипломат напомнил, что Запад наложил санкции на сектора белорусской промышленности, от которых зависит благосостояние сотен тысяч граждан.