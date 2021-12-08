В МИД России раскрыли цель санкций Запада против Минска

Западные страны намерены спровоцировать новую волну протестов в Белоруссии с помощью санкций против официального Минска. Об этом заявил замглавы МИД России Александр Панкин, передает РИА Новости.

«Мы прекрасно понимаем, что цель оказываемого на Минск санкционного давления заключается в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан, спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений», — раскрыл дипломат. Он напомнил, что Запад ввел ограничения против секторов белорусской промышленности, от которых зависит благосостояние сотен тысяч граждан.

Ранее стало известно об ответных мерах официального Минска на новые санкции Запада. Так, белорусское правительство приняло решение о введении продовольственного эмбарго на широкий перечень товаров с 1 января 2022-го. Запрет на импорт введут в отношении ЕС и его государств-членов, США, Канады, Великобритании и ряда других стран.

В начале декабря новые санкции против Белоруссии ввели Евросоюз, США, Великобритания и Канада. Под ограничения со стороны Евросоюза попали 183 белорусских физлиц и 26 организаций. Вашингтон и Лондон запретили своим гражданам и учреждениям сотрудничать с «Беларуськалием». Санкции Канады коснулись 24 физических и семи юридических лиц из Белоруссии.