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Франция пригрозила России последствиями за посягательство на целостность Украины

МИД Франции: России посланы сигналы о мощных последствиях за вторжение на Украину

Фото: Press Service of General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Reuters

Париж послал Москве мощные сигналы относительно возможных последствий за посягательство российской стороны на целостность Украины, если оно произойдет. Об этом заявил представитель МИД Франции, цитату приводит РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал слухи о том, что Россия якобы планирует вторжение на территорию Украины. «Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией вокруг Украины», — заключил дипломат, отвечая на вопрос о том, могут ли потенциальные санкции коснуться газопровода «Северный поток-2».

Несмотря на то что доказательства перемещения российских войск вдоль границы с Украиной не представлены, США и ЕС всерьез рассматривают возможность ввести санкции против Москвы. Они могут предусматривать ограничение обмена валют, затронуть крупнейшие банки РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), а также запрет доступа к системе финансовых платежей SWIFT.

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Виктория Кондратьева
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