На Украине предотвратили массовый расстрел в колледже

СБУ предотвратила теракт в одном из колледжей в Черкасской области

Служба безопасности Украины (СБУ) предотвратила теракт в одном из колледжей в Черкасской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в ходе оперативно-следственных мероприятий силовики разоблачили двоих студентов, которые собирались устроить массовый расстрел своих одногруппников.

Информацию о планировании теракта молодые люди публиковали во «Вконтакте». В частности, в социальной сети они распространяли фото и видео своей подготовки к расстрелу. Кроме того, через соцсети злоумышленники призывали присоединяться к ним для совершения совместной расправы над учащимися.

Во время обысков по месту жительства двух студентов правоохранителями были изъяты пистолеты, а также компьютеры и мобильные телефоны. Возбуждено уголовное дело по части первой статьи 14 («Приготовление к преступлению») и части первой статьи 258 («Террористический акт»).

Ранее СБУ возбудила уголовное дело о подготовке захвата власти группой украинских и российских граждан. При этом в ведомстве не раскрыли, кто именно является подозреваемым.

