На границе Белоруссии и Польши нашли тело погибшего мигранта

Тело погибшего нелегального мигранта нашли на границе Белоруссии и Польши. Предположительно, он приехал из Нигерии, сообщает РИА Новости со ссылкой на полицию Подляского воеводства.

Тело мужчины было обнаружено в лесу в районе Ольховки Наревского района, примерно в девяти километрах от границы Белоруссии. При нем был рюкзак и нигерийский паспорт. Возможную причину гибели пока не назвали, тело уже передано судмедэкспертам, которые выяснят это.

С начала 2021 года на польской территории обнаружили девять тел нелегалов. Пограничники также зафиксировали примерно 40 тысяч попыток незаконно пересечь границу. Это в десятки раз больше, чем в 2020 году. Польские власти и представители других стран ЕС считают, что в разразившемся кризисе виновны белорусские власти, спровоцировавшие наплыв мигрантов.