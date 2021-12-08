Стало известно о зарплатном рабстве половины россиян

InDepth: у 50,6% россиян при трудоустройстве не было возможности выбрать зарплатный банк

Каждый второй россиянин сталкивается с зарплатным рабством при устройстве на новую работу. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование агентства InDepth.

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Эксперты выяснили, что у половины россиян (50,6 процентов) при трудоустройстве не было возможности выбрать зарплатный банк. Основными причинами такого решения являлись нежелание работодателя платить комиссию за межбанковский перевод, дополнительная нагрузка на бухгалтерию и негласные договоренности с определенным банком, подчеркивается в исследовании. Кроме того, только в 15 процентах случаев работодатель объяснял это тем, что карта зарплатного банка предоставляет дополнительные бонусы сотруднику и самой организации.

Также отмечается, что 73 процента россиян никогда не меняли зарплатную карту, 14 процентов делали это по собственному желанию, 13 процентов — по просьбе работодателя. Еще 36 процентов граждан хотели бы сменить зарплатный банк через автоматизированные сервисы, без подачи заявления.

При этом с 2014 года сотрудники организаций имеют право получать зарплату от работодателя на любую карту, отмечает газета.

Как рассказали изданию источник в крупном банке, одна из причин такого зарплатного рабства в монополии крупных банков на рынке зарплатных проектов. В то же время в некоторых кредитных организациях такой проблемы не увидели.

В сентябре стало известно, что россиянам разрешили получать деньги за фактически отработанное количество дней. Сервис PayDay запустил для зарплатных коиентов Райффайзенбанк.