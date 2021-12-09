Путин указал на социальный аспект грязи в российских городах

Президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Конгресса молодых ученых указал на социальный характер грязи в городах страны. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе мероприятия российский учены Андриан Селезнев заявил, что загрязненность улиц — вопрос не только экологический, но также социальный и управленческий. Глава государства согласился с этой точкой зрения. Он отметил, что социальный аспект проблемы произрастает из экологического, поскольку чем дольше сохраняется грязь, «тем хуже людям живется с точки зрения окружающей среды».

В октябре Владимир Путин поручил правительству ускориться в вопросе ликвидации несанкционированных свалок в черте городов. Основные усилия страны также должны быть направлены на борьбу с загрязняющими выбросами.

Как пояснила вице-премьер Виктория Абрамченко, разобраться с опасными свалками в границах российских городов, в рамках распоряжения президента, принять максимальные меры планируется до конца 2023 года.