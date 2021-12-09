Путешественник Мержоев задумал создать в Ингушетии школу для гидов

Член экспедиционного центра Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, путешественник Константин Мержоев предложил создать в Ингушетии школу инструкторов и гидов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он предложил провести школу инструкторов, так как это интересно и с точки зрения воспитания. «Инструктор должен детально знать историю региона, его особенности, культуру, быть физически подготовленным, грамотным профессионалом своего дела. Повышение качества оказываемых услуг, в том числе инструкторами и гидами, позволит сделать республику более привлекательной для туристов, увеличить турпоток. Вся система, которая есть, — я ее не только знаю, но и веду», — рассказал он.

Председатель регионального комитета по туризму Беслан Мизиев сообщил, что в с 1 июля 2022 году в республике начнется аттестация гидов, экскурсоводов и туристических инструкторов. Он пригласил Мержоева в состав экспертной комиссии.