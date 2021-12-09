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Психиатр рассказала о пациентах с изменениями личности на фоне коронавируса

Психиатр: у пациентов с расстройствами психики состояние резко ухудшается после COVID-19

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Коронавирус влияет не только на физическое состояние организма, но и на психическое. У людей после COVID-19 резко ухудшается состояние психики: возникают неврозы, депрессии, панические атаки, а у некоторых на фоне инфекции и вовсе происходит изменение личности. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказала российский психиатр, доктор наук, которая попросила не называть ее имя.

По словам специалиста, один из ее пациентов страдал фобическими расстройствами и до пандемии, постепенно его ипохондрия и страхи переросли в паранойю.

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«Он каждый день обзванивал 10-15 ковидных клиник и выяснял, сколько больных, сколько на ИВЛ, сколько умерло за сутки. И так каждый день. Он считал, что эпидемия — это международный заговор. До пандемии был вялым ипохондриком, а стал активным параноиком», — сказала психиатр.

Она отметила, что у многих пациентов по части психиатрии после перенесенного COVID-19 не только обостряются основные симптомы, но и появляются новые. По словам врача, когда заразившихся пациентов с ипохондрическими расстройствами и навязчивостями выписывали из стационара для лечения коронавирусной инфекции, они возвращались с резкими ухудшениями психического состояния.

«Кроме того, все переболевшие жалуются, что память ухудшилась, что плохо соображают, раздражительность, астения», — добавила специалист.

Ранее врач-психиатр высшей категории Виктор Ханыков заявил, что коронавирус может вызывать повышенную тревожность у впечатлительных россиян. По его словам, вакцинация не только защищает от заражения, но и помогает снизить стресс.

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Никита Абрамов
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