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В Красноярске состоится фестиваль великого русского художника Василия Сурикова

В Красноярске в рамках фестиваля в честь Сурикова пройдут концерты и выставки

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

На сцене Малого концертного зала Красноярской краевой филармонии 24 декабря состоится открытие фестиваля великого русского художника Василия Сурикова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Гостей праздника ждет литературно-музыкальный концерт «Дар бесценный»: актеры проекта «Театр на крыше» исполнят отрывки из книги внучки художника — известной писательницы и переводчицы Натальи Кончаловской. Выступление пройдет под аккомпанемент Красноярского камерного оркестра и в вокальном сопровождении солистов Красноярского камерного хора.

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Кроме того, в рамках фестиваля будет организовано фолк-дефиле кокошников, юбилейная выставка местного художника Александра Сурикова, а также будут представлены неопубликованные рукописи суриковеда Владимира Кременова и антикварные редкости в Музее-усадьбе художника.

Помимо прочего, на железнодорожных вокзалах и станциях края для горожан дадут концерты музыкальные оркестры, на улицах города появится брендированный троллейбус №7, в котором можно будет найти специальный аудиогид, рассказывающий о жизни и творчестве Сурикова. Также с 13 по 17 января пройдет молодежный конкурс ледовых скульптур.

Ранее в декабре в Красноярском крае представили новый маршрут по Заманью. Первым пунктом для гостей стала немецкая слобода. Также туристы посетили поселок Камарчага и церковь без единого гвоздя в Сугристом.

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Дарья Рыбак
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