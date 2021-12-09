В Красноярске состоится фестиваль великого русского художника Василия Сурикова

На сцене Малого концертного зала Красноярской краевой филармонии 24 декабря состоится открытие фестиваля великого русского художника Василия Сурикова. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Гостей праздника ждет литературно-музыкальный концерт «Дар бесценный»: актеры проекта «Театр на крыше» исполнят отрывки из книги внучки художника — известной писательницы и переводчицы Натальи Кончаловской. Выступление пройдет под аккомпанемент Красноярского камерного оркестра и в вокальном сопровождении солистов Красноярского камерного хора.

Кроме того, в рамках фестиваля будет организовано фолк-дефиле кокошников, юбилейная выставка местного художника Александра Сурикова, а также будут представлены неопубликованные рукописи суриковеда Владимира Кременова и антикварные редкости в Музее-усадьбе художника.

Помимо прочего, на железнодорожных вокзалах и станциях края для горожан дадут концерты музыкальные оркестры, на улицах города появится брендированный троллейбус №7, в котором можно будет найти специальный аудиогид, рассказывающий о жизни и творчестве Сурикова. Также с 13 по 17 января пройдет молодежный конкурс ледовых скульптур.

Ранее в декабре в Красноярском крае представили новый маршрут по Заманью. Первым пунктом для гостей стала немецкая слобода. Также туристы посетили поселок Камарчага и церковь без единого гвоздя в Сугристом.