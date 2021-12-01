В Красноярском крае представили новый маршрут по Заманью

В Красноярском крае блогерам и журналистам представили новый маршрут по Заманью. Об этом сообщает NGS24.ru.

Отмечается, что первым пунктом стала немецкая слобода. В местном доме культуры для гостей устроили мини-ярмарку, где можно было приобрести домашние сыр, творог, молоко. Туристам также показали выступление местных жителей, потомков поволжских немцев.

Следующей точкой стал поселок Камарчага, основанный в 1882 году. Сейчас в нем проживают около двух тысяч человек. «Из развлечений — катание на санках, рассказы экскурсовода про историю поселка, которая в 1920-е была очень неспокойной», — говорится в сообщении.

Последним пунктом стала церковь в Сугристом. Она была построена в 1913 году без единого гвоздя, советское время служила зернохранилищем и даже складом с цементом.