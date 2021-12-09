В МВД назвали самые коррумпированные сферы в России

Начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко перечислил наиболее коррумпированные сферы деятельности в стране. Об этом он заявил ТАСС.

По его словам, наиболее подвержены преступным проявлениям финансово-кредитная, строительная, транспортная и жилищно-коммунальная cферы. Также в зоне риска сфера, связанная с освоением бюджета, потребительский рынок и деятельность органов госвласти.

Генерал объяснил, что желающие «отщипнуть» приходят в те сферы, где крутятся большие денежные потоки, причем государственные. В качестве примера он привел уголовное дело, возбужденное МВД по факту завышения на 300 миллионов рублей стоимости контракта по установке видеосистем в проекте «Безопасный город» в Ростове-на-Дону. Еще одним примером, по словам Курносенко, является дело бывшего замгубернатора Ульяновской области о хищениях при реализации госконтрактов, сумма ущерба превысила 780 миллионов рублей.

Преступники используют старые коррупционные схемы, связанные с завышением цен на материально-технические ценности и услуги, а также при помощи служебного положения должностные лица обогащаются при распределении бюджетных средств, отметил генерал Курносенко.