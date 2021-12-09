Эстония пообещала быструю реакцию ЕС и НАТО на действия России на Украине

Европейский союз (ЕС) и НАТО готовы оперативно отреагировать на действия России на Украине. Об этом премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила на встрече глав правительств прибалтийских стран в Вильнюсе, сообщает пресс-служба правительства республики.

По ее словам, ЕС и НАТО «внимательно следят за развитием событий» и не намерены оставлять без ответа действия России в отношении Украины.

«Нам удалось сохранить твердую позицию в Европейском союзе по введению санкций в отношении Белоруссии, и мы точно также готовы совместно и быстро отреагировать, если Россия продолжит эскалацию в направлении Украины», — подчеркнула Каллас.

При этом премьер-министр отметила, что Москва продолжает активно использовать агрессивную политику в отношении Киева, пытаясь «силой или угрозами разделить Европу на сферы влияния». «Это недопустимая и морально недостойная политика. И это нужно ясно дать понять России», — заключила она.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник попросил новое немецкое правительство устроить России «холодный душ». Он заявил, что после избрания нового канцлера ФРГ Олафа Шольца Киев рассчитывает на «мощный голос из Берлина», который позволит вернуть украинской стороне Крым и Донбасс.