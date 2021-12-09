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Краснодарский край подключит к программе «Пушкинская карта» кинотеатры

Краснодарский край подключит к программе «Пушкинская карта» сеансы отечественных фильмов

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Власти краснодарского края подключат кинотеатры к федеральной программе «Пушкинская карта», в рамках которой молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут бесплатно посещать спектакли, концерты и выставки. Об этом сообщается на сайте администрации региона.

«Для нас не так важны доходы учреждений культуры, как привлечение молодежи в качестве зрителей. Наша ключевая задача — сделать так, чтобы этот проект был интересен молодежи, чтобы она активно в нем участвовала», — заявила вице-губернатор Анна Минькова.

Отмечается, что пользователи «Пушкинской карты» смогут оплачивать ею сеансы фильмов отечественного производства.

Ранее сообщалось, что активисты-защитники культурного и архитектурного наследия Рыбинска Наталья Севостьянова и Сергей Куренков сняли документальный фильм «Тихвино-Никольское. Величие и забвение дворянской усадьбы» о старинном имении, которое сейчас находится в руинах.

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Евгений Шульгин
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