Армения обвинила Азербайджан в атаке на свои позиции

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана атаковали позиции Армении на восточном направлении границы. Об атаке заявили в армянском Министерстве обороны, передает «Sputnik Армения».

В Минобороны обвинили азербайджанскую сторону в нападении и сообщили о том, что в результате ответных действий армянских военных противник с потерями был отброшен на исходные позиции. В ведомстве также добавили, что перестрелка между военнослужащими двух стран продолжается.

В Министерстве обороны Азербайджана в свою очередь заявили об обстрелах своих приграничных позиций со стороны Армении.

Ранее сообщалось, что армянская и азербайджанская стороны обвинили друг друга в обстрелах на границе, происходивших 8 декабря. Отмечается, что в ходе столкновений погиб один военнослужащий ВС Азербайджана. Со стороны Армении никто не пострадал.