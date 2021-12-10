Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Армения обвинила Азербайджан в атаке на свои позиции

Минобороны Армении: Азербайджан атаковал армянские позиции на восточной границе

Фото: Artem Mikryukov / Reuters

Вооруженные силы (ВС) Азербайджана атаковали позиции Армении на восточном направлении границы. Об атаке заявили в армянском Министерстве обороны, передает «Sputnik Армения».

В Минобороны обвинили азербайджанскую сторону в нападении и сообщили о том, что в результате ответных действий армянских военных противник с потерями был отброшен на исходные позиции. В ведомстве также добавили, что перестрелка между военнослужащими двух стран продолжается.

В Министерстве обороны Азербайджана в свою очередь заявили об обстрелах своих приграничных позиций со стороны Армении.

Ранее сообщалось, что армянская и азербайджанская стороны обвинили друг друга в обстрелах на границе, происходивших 8 декабря. Отмечается, что в ходе столкновений погиб один военнослужащий ВС Азербайджана. Со стороны Армении никто не пострадал.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Георгий Нестеров
Обсудить
Последние новости
Путин поспорил с Сокуровым о России фразой «вы хотите повторения Югославии?»
Россияне стали чаще продавать новые машины
В НАТО обвинили Россию в скоплении сил у границы с Украиной и испугались за ЕС
В Москве предложили пересмотреть стоимость парковки
«Смотрящего» за Оренбуржьем арестовали за организацию ОПГ «Корчаги» и убийства
Пеле обратился к болельщикам из больницы
Армения обвинила Азербайджан в атаке на свои позиции
Горбачева обвинили в незаконном строительстве на Кавказе
Береговые войска получили модернизированные танки Т-80БВ
Украина начала готовиться к остановке транзита газа из России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter