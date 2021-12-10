В Армении решили увольнять невакцинированных

Национальное собрание Армении приняло законопроект, предоставляющий работодателям право увольнять невакцинированных сотрудников. Об этом пишет «Sputnik Армения».

Согласно законопроекту, увольнять работников можно будет в том случае, если в течение десяти дней они не предоставят сертификат о прохождении вакцинации от COVID-19 или отрицательный тест на коронавирус. За принятие документа проголосовали 60 депутатов, 26 парламентариев из оппозиции выступили против.

По словам замминистра труда и социальных вопросов Рубена Саркисяна, в соответствии с законопроектом работодатель также получит право не выплачивать зарплату за тот период, в течение которого у сотрудника отсутствуют необходимые документы. По этой же причине последний может быть вовсе не допущен к работе.

Отмечается, что законодательная инициатива не касается президента, спикера и депутатов Национального собрания, премьер-министра, глав общин и советов старейшин, омбудсмена, судей и генерального прокурора, поскольку у всех них по закону нет руководителей.

Ранее сообщалось, что с 15 ноября в Латвии уволились более 600 школьных учителей. При этом около трети ушедших педагогов в качестве причины увольнения назвали нежелание принудительно прививаться от коронавируса.