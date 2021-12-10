В Сочи открылась выставка известного местного художника Эдуарда Далевски. В экспозиции «Год Быка» собраны работы, созданные автором как в ранние годы творчества, так и совсем недавно. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

«Эдуард Далевски — один из самых интересных и ярких сочинских художников, талантливый и любимый учениками преподаватель Детской художественной школы №1 имени А.И. Пахомова. Его педагогический стаж составляет 34 года», — отметила начальник управления культуры администрации Сочи Марианна Устинова.

Как пояснила пресс-служба мэрии Сочи, Далевски работает в традиционных техниках живописи: акрил, масло и темпера. Однако на выставке представлены и сложные работы, выполненные в смешанной технике сочетания папье-маше, металла, ткани и проволоки.

Выставка художника в сочинском Художественном музее посвящена 60-летию автора. Экспозиция будет работать до 19 декабря, вход доступен по QR-кодам.

Ранее сообщалось, что в Государственном музее изобразительных искусств Ингушетии состоялось открытие выставки «Магия ингушских гор», приуроченной к Международному дню гор, который ежегодно отмечается 11 декабря. Экспозицию выставки составили картины ингушских художников, написанные в жанре пейзажа с изображением гор, а также сюжетно-тематических композиций на фоне ингушских гор и многовековых башенных комплексов.