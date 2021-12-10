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Российские борцы с противниками вакцинации обратились к Павлу Дурову

Российские борцы с противниками вакцинации написали обращение к создателю Telegram Дурову

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Российские борцы с противниками вакцинации обратились к создателю Telegram Павлу Дурову с просьбой воспрепятствовать распространению ложной информации о коронавирусе и прививках. Для этого сообщество создало петицию на портале Change.org.

Как пояснили авторы публикации, ряд соцсетей — Instagram, Facebook, YouTube и «ВКонтакте» — удаляют вредоносный контент после того, как на него жалуются пользователи. Однако в Telegram такой функции нет, и площадка остается «комфортным местом для распространения баек про смертельный вред прививок, козни мирового правительства, чипирование и прочий антинаучный бред».

В связи с этим сторонники вакцинации обратились к Дурову с просьбой ввести в мессенджере понятный механизм отправки жалобы на вредоносный контент, а также ввести для распространяющих такую информацию каналов специальные пометки, какие используется, например, в случае с мошенниками (scam) и фейковыми аккаунтами известных личностей (fake). Также создателей соцсети попросили активно участвовать в блокировке антипрививочных сообществ.

«Мы уважаем точку зрения Павла Дурова на свободу слова, и сами являемся ее сторонниками. Тем не менее, мы помним, что свобода одного человека заканчивается там, где начинается свобода другого. В случае с темой вакцинации свобода одного человека заканчивается там, где начинается здоровье другого человека», — написали участники сообщества в своем Telegram-канале.

Варвара Кошечкина
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