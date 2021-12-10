На конгрессе молодых ученых обсудили меры по сохранению кадров в регионах

В ​​«Сириусе» проходит конгресс молодых ученых, где подводят итоги тематических месяцев Года науки и технологий, обсуждают развитие различных направлений научно-исследовательской деятельности и актуальные вопросы сотрудничества, а также другие темы. Активное участие принимают эксперты, участники и победители проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Состоялась панельная дискуссия на тему «Наука в регионах: как привлечь и сохранить таланты», в которой приняли участие губернатор Новосибирской области Андрей Травников, заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова, вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Княгинин, член правления «СИБУР Холдинг» Алексей Козлов, первый проректор ИТМО Дарья Козлова, проректор МГУ им. М.В. Ломоносова, руководитель дирекции Всероссийского фестиваля науки Леонид Гусев. Модератором сессии выступил заместитель генерального директора автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

«Конкурентоспособность региона определяется в том числе научным потенциалом, а для его развития в регионе должно развиться и функционировать научное сообщество. Необходимо обеспечить условия для работы и жизни талантливых специалистов, ставить перед ними масштабные и интересные задачи. Как это делают в разных регионах, в разных вузах и крупных предприятиях, мы обсудили с экспертами», — отметил Антон Сериков.

Как сделать регион привлекательным для молодых ученых и как реализовать масштабные и амбициозные научные и образовательные проекты на местах, рассказал Андрей Травников.

«Для привлечения и сохранения молодежи и талантов нужны университеты. Регион без сильных вузов, которые привлекают абитуриентов, не вырвется в лидерство. Второе — это современные институты, исследовательские установки, которые привлекают людей. Но одной инфраструктуры, на мой взгляд, недостаточно. Должны быть амбициозные задачи. Важно выстроить системную работу: начинается все с профориентации, далее педагоги оценивают способности и мотивацию ребенка и, наконец — целенаправленное ведение к лучшим научным центрам. Экосистема по поиску талантов должна включать в себя вузы, систему СПО, школы, научные институты, а также заинтересованный бизнес», — сказал он.

О региональных мерах поддержки молодых ученых в Санкт-Петербурге рассказал вице-губернатор города Владимир Княгинин.

«11 вузов Санкт-Петербурга вошли в госпрограмму “Приоритет 2030”. В городе также локализован значительный объем центров международного уровня. Мы должны увеличивать приток талантов, открывая возможность делать карьеру, быстро стать лидерами. Нам нужны лидеры, способные расти и собирать команды», — сказал он.

Заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу и цифровой трансформации Людмила Огородова отметила, что эффективная работа в науке сегодня — это не просто научные статьи. Это командообразование, продвижение, полный цикл. Для того чтобы быть со студентами в диалоге, у региона существует площадка университетских городов мира.

Крупный бизнес также заинтересован в развитии науки в регионах, отметил Алексей Козлов. Всероссийский фестиваль науки внес вклад в привлечение внимания к этой сфере. В 2021 году в мероприятии принял участие 81 регион и около 18 миллионов человек. Дарья Козлова предположила, что ученым нужна свобода развития, творчества, им надо не мешать.