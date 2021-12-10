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В Москве зафиксировали десятибалльные пробки

В Москве из-за предпраздничных поездок в торговые центры образовались пробки в 10 баллов

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Москве зафиксированы десятибалльные пробки. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

В ведомстве назвали причиной заторов на дорогах начало периода предпраздничных поездок в торговые центры.

Движение на дорогах столицы станет свободней после 20 часов. В департаменте транспорта порекомендовали москвичам для поездок использовать общественный транспорт: метро, МЦД или такси.

«Автомобили едут со средней скоростью 24 километров в час, автобусы — 27 километров в час. По выделенным полосам автобусы и такси едут быстрее личных авто», — заявили в ведомстве.

24 ноября в Москве из-за снегопада образовались десятибалльные пробки. На дорогах было зафиксировано множество ДТП. Комплекс городского хозяйства Москвы вышел на уборку улиц. Были зафиксированы порывы ветра до 17 метров в секунду.

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Анна Филипенко
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