В Москве зафиксировали десятибалльные пробки

В Москве зафиксированы десятибалльные пробки. Об этом сообщает столичный департамент транспорта в Telegram.

В ведомстве назвали причиной заторов на дорогах начало периода предпраздничных поездок в торговые центры.

Движение на дорогах столицы станет свободней после 20 часов. В департаменте транспорта порекомендовали москвичам для поездок использовать общественный транспорт: метро, МЦД или такси.

«Автомобили едут со средней скоростью 24 километров в час, автобусы — 27 километров в час. По выделенным полосам автобусы и такси едут быстрее личных авто», — заявили в ведомстве.

24 ноября в Москве из-за снегопада образовались десятибалльные пробки. На дорогах было зафиксировано множество ДТП. Комплекс городского хозяйства Москвы вышел на уборку улиц. Были зафиксированы порывы ветра до 17 метров в секунду.