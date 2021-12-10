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Последствия ДТП с Maserati в центре Москвы сняли на видео

В Москве на Садовом кольце произошло ДТП с участием Maserati, Nissan и Mercedes

В центре Москвы на Садовом кольце произошло ДТП с участием трех автомобилей. Последствия аварии сняли на видео, его опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадры попала красный Maserati, белый Mercedes и черный Nissan. Автомобили столкнулись у дома 28 по Смоленской-Сенной площади. Nissan от столкновения с Maserati вылетел на тротуар. По предварительным данным, виновник аварии — водитель красной машины.

За медицинской помощью обратилась одна пострадавшая.

Ранее в столице на Бережковской набережной в районе дома №24 такси протаранило ограждение и упало в реку. Видео с последствиями появилось в сети. На кадрах передняя часть желтой машины находится в воде, при этом она держится на бетонном берегу набережной реки Москва.

Анна Филипенко
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