Последствия ДТП с Maserati в центре Москвы сняли на видео
В Москве на Садовом кольце произошло ДТП с участием Maserati, Nissan и Mercedes
В центре Москвы на Садовом кольце произошло ДТП с участием трех автомобилей. Последствия аварии сняли на видео, его опубликовал Telegram-канал Mash.
На кадры попала красный Maserati, белый Mercedes и черный Nissan. Автомобили столкнулись у дома 28 по Смоленской-Сенной площади. Nissan от столкновения с Maserati вылетел на тротуар. По предварительным данным, виновник аварии — водитель красной машины.
За медицинской помощью обратилась одна пострадавшая.
Ранее в столице на Бережковской набережной в районе дома №24 такси протаранило ограждение и упало в реку. Видео с последствиями появилось в сети. На кадрах передняя часть желтой машины находится в воде, при этом она держится на бетонном берегу набережной реки Москва.