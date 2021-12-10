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Европейский город разрешил год бесплатно заряжать машины

Власти Афин разрешили водителям в течение года бесплатно заряжать электромобили

Фото: Hendrik Schmidt / Globallookpress.com

Власти греческих Афин разрешили водителям в течение года бесплатно пользоваться зарядными станциями для электромобилей. С помощью инициативы городское правительство планирует повысить популярность экологичного транспорта среди населения и сократить вредные выбросы в атмосферу, пишет портал TheMayor.EU.

Пока что в столице Греции всего 25 пунктов для подзарядки, но муниципалитет планирует развивать инфраструктуру — для этого в европейском городе должно появиться больше владельцев машин на электродвигателях. Чтобы стимулировать переход жителей на электрокары, администрация решила временно сократить их затраты на заправку.

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В городском правительстве отметили, что помимо инициативы с бесплатной подзарядкой электромобилей в Афинах предпринимают и другие меры по сокращению вреда для планеты. В центре ограничили движение автомобилей, сделали больше велодорожек, пешеходных улиц и облагородили скверы.

Зарядные станции для электромобилей с 2022 года появятся на всех новых домах в Великобритании. Британское правительство обязало застройщиков обеспечить жилые новостройки и другие здания, располагающие десятью и более парковочными местами, пунктами для подзарядки электрокаров.

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Анна Аверьянова
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