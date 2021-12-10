Европейский город разрешил год бесплатно заряжать машины

Власти греческих Афин разрешили водителям в течение года бесплатно пользоваться зарядными станциями для электромобилей. С помощью инициативы городское правительство планирует повысить популярность экологичного транспорта среди населения и сократить вредные выбросы в атмосферу, пишет портал TheMayor.EU.

Пока что в столице Греции всего 25 пунктов для подзарядки, но муниципалитет планирует развивать инфраструктуру — для этого в европейском городе должно появиться больше владельцев машин на электродвигателях. Чтобы стимулировать переход жителей на электрокары, администрация решила временно сократить их затраты на заправку.

В городском правительстве отметили, что помимо инициативы с бесплатной подзарядкой электромобилей в Афинах предпринимают и другие меры по сокращению вреда для планеты. В центре ограничили движение автомобилей, сделали больше велодорожек, пешеходных улиц и облагородили скверы.

Зарядные станции для электромобилей с 2022 года появятся на всех новых домах в Великобритании. Британское правительство обязало застройщиков обеспечить жилые новостройки и другие здания, располагающие десятью и более парковочными местами, пунктами для подзарядки электрокаров.