Россия предложит НАТО зафиксировать гарантии безопасности на бумаге

Россия разработает и предложит НАТО комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности, которые могли бы удовлетворить ее. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

Как отмечается в документе, предложение связано с нарушениями политических обязательств, на которые идут страны Запада. Речь идет о ряде договоров, в том числе о Хартии европейской безопасности от 1999 года, согласно которой страны-подписанты «не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств».

По этой причине Москва предлагает зафиксировать обязательства гарантировать безопасность на бумаге, в правовом поле. Как отмечают в МИД, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина, сделать это следует «в конкретный промежуток времени и на основе принципа равной и неделимой безопасности».