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Россия предложит НАТО зафиксировать гарантии безопасности на бумаге

МИД РФ: Россия предложит НАТО комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpress.com

Россия разработает и предложит НАТО комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности, которые могли бы удовлетворить ее. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

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Как отмечается в документе, предложение связано с нарушениями политических обязательств, на которые идут страны Запада. Речь идет о ряде договоров, в том числе о Хартии европейской безопасности от 1999 года, согласно которой страны-подписанты «не будут укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств».

По этой причине Москва предлагает зафиксировать обязательства гарантировать безопасность на бумаге, в правовом поле. Как отмечают в МИД, ссылаясь на слова президента России Владимира Путина, сделать это следует «в конкретный промежуток времени и на основе принципа равной и неделимой безопасности».

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Виктория Кондратьева
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