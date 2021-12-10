Стало известно о подорожании новогодних туров по России

Туроператоры предупредили о подорожании о новогодних туров по России в среднем на 5-20 процентов. Об этом сообщает ТАСС.

Как рассказали представители компании «Интурист», по сравнению с прошлым годом стоимость путевок увеличилась на 15-20 процентов. Туроператор «Русский экспресс» отметил рост цен на 5-20 процентов. Генеральный директор компании «Дельфин» Сергей Ромашкин, напротив, утверждает, что цены увеличились не более чем на 5 процентов.

Также стали известны наиболее подорожавшие направления. Стоимость поездки в Красную Поляну выросла на 20-40 процентов, в Крым — на 10-30 процентов, в Краснодарский край и Кавказские Минеральные Воды — на 10-15 процентов.

Кроме того, туроператоры назвали самые популярные направления для отдыха в январские праздники — большинство россиян планируют посетить Сочи, Москву, Санкт-Петербург, Крым, Казань, Кавминводы, Карелию, Калининградскую область, Великий Устюг и Подмосковье. Помимо прочего, наблюдается интерес к отечественным горнолыжным курортам — Шерегешу и Домбаю.

Ранее в декабре аналитики онлайн-сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в какие страны россияне мечтают получить поездку в качестве новогоднего подарка. Самыми желанными направлениями оказались скандинавские государства и Германия. Среди российских городов респонденты выделили Санкт-Петербург и города-курорты Краснодарского края.