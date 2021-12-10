Объявлены лауреатов первой Национальной премии «Патриот – 2021»

В Москве в рамках Всероссийского патриотического форума были объявлены лауреаты первой Национальной премии

«Патриот – 2021».

Номинантами первой Национальной премии «Патриот – 2021» в 14 категориях стали 75 организаций, проектов, представителей общественных организаций и волонтеров. Лауреаты определялись по итогам голосования экспертного жюри, в числе которых депутаты Государственной Думы, Герои Российской Федерации, представители поискового и реконструкторского сообщества России. Всего было получено 1092 заявки на участие в премии.

Участие в церемонии награждения принял первый заместитель руководителя администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, который рассказал о своем отношении к празднику День Героев Отечества. «Это день, когда мы вспоминаем героев, которых нет с нами, но память о которых всегда жива в наших сердцах. Это день, когда мы отдаем дань уважения героям, которые сейчас вместе с нами. Я хочу сказать слова огромной благодарности за ваш подвиг, за ваш личный пример и за то, что вы сегодня находите время для того, чтобы передавать свой опыт, свое отношение к стране, к жизни подрастающего поколения, которое в этом очень нуждается. Сегодня праздник людей, для которых патриотизм — это не просто внутреннее убеждение или слова, а действие. Настоящий патриотизм всегда действенный. Он заставляет не просто верить

во что-то, но и действовать в соответствии со своими убеждениями. Это тот урок, который дали наши отцы и деды, и которому мы обязаны соответствовать», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева отметила, что сегодня, 9 декабря, важная дата – День Героев Отечества, и в зале находятся Герои России. По ее инициативе зал стоя поприветствовал Героя Российской Федерации Вячеслава Бочарова.

В номинации «Лучший научный проект» лауреатами стали Мария Федорова — проект «МультиКосмос» и Анастасия Рябова за создание Всероссийской интеллектуальной онлайн-игры «Наука».

Победитель в номинации «Лучший учитель истории» — Светлана Блудова. Она получила награду за создание в школе № 6 города Тихвин Ленинградской области гражданско-патриотического центра «Школа активного гражданина (ШАГ)» как площадки для взаимодействия всех участников образовательного процесса.

В номинации «Лучший туристический маршрут» награждены Ирина Тарасенко за военно-патриотический маршрут военно-патриотического клуба «Бэргэн» «По тропе боевой славы воинов – выпускников Ытык-Кюельской средней школы 1942 года выпуска и Иван Насонов за социально-образовательный туристический маршрут «Город воинской славы Ростов-на-Дону. От ветерана до школьника».

Победителями в номинации «Лучший историко-архитектурный проект по увековечению памяти участников Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» названы Юрий Саламатов за проект «Память жива» и Динас Гаянов за проект «Наш земляк — Герой Советского Союза».

Владислав Овчинников стал победителем в номинации «Лучший региональный волонтерский центр» за проект «Спасибо за жизнь!».

Награду в номинации «Лучший проект, посвященный 800-летию со дня рождения князя Александра Невского» получили скульптор Виталий Шанов и архитектор Константин Фомин за мемориал «Князь Александр Невский с дружиной», а также Наталья Ифтоди за проект «Живи как Невский».

Победителем в номинации «Лучший семейный пример» стал Андрей Николаев за проект «В списках значатся: Книга Памяти Ненецкого округа, 1941-1945».

Лидером в номинации «Лучший военно-патриотический проект» стал Александр Филиппов за летнюю профильную военно-патриотическую смену «Рубеж» для детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В номинации «Собственным примером» в категории «Наставник» лауреатом стала Екатерина Родина за патриотический проект «Чтобы помнили», в категории «Волонтер» – Оксана Челмодеева за проект ОКВЕАН, в категории «Наставнический проект» 2 победителя — Антонина Кожевникова за проект «Воспитание гражданина» и Алексей Иванов за проект «Слава дедов — в орденах внуков».

За «Лучший патриотический проект в сфере воспитания здорового образа жизни» награду получил Максим Файзулин за военно-патриотическую спартакиаду «Гвардия» на Кубок имени М.Т. Калашникова.

В номинации «Семейная реликвия» лауреатом стали Виктория Салтыкова за проект «Гентех & История тебя» и Алла Данилевская за областной конкурс исследовательских работ, посвященный 76-летию Победы в Великой Отечественной войне «История семьи – история народа».

Победителями в номинации «Без срока давности» стали Василий Яицкий за проект «Победа в лицах. Трудовой подвиг» и Дарья Борисова за проект «Сохраняя память».

За «Лучший проект с использованием современных цифровых технологий» награду получил Виталий Шереметьев за виртуальный исторический квест «Штурм дворца Амина» и Наталья Шадрина за проект «Бессмертный полк онлайн».

Награды в номинации «Лучший культурный проект» получили Алексей Золотов за документально-игровой фильм «Суверенное государство Российское» и Павел Красноруцкий за «Народный кинопоказ».

Национальная премия «Патриот - 2021» призвана выявить новых лидеров в сфере патриотического воспитания, поддержать проекты, направленные на сохранение исторической памяти, развивать системы наставничества и межпоколенческого взаимодействия.

Организатором первой Национальной премии «Патриот – 2021» является Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) в рамках программы Роспатриот.