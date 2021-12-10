В поселке Николина Гора произошел ночной пожар

В поселке Николина Гора в ночь с 9 на 10 декабря загорелась хозяйственная постройка. Об этом сообщает Главное управление МЧС России по Московской области.

«09.12.2021 в 23.28 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в хозяйственной постройке в городском округе Одинцово, поселок Николина Гора. Привлекаемые силы и средства: две единицы техники, семь человек», — говорится на сайте ведомства.

По мнению главы аналитического департамента Amarkets Артема Деева, пожары в элитном жилом поселке могут привести к дальнейшей девальвации стоимости недвижимости в нем.

«Последние сообщения в СМИ о Николиной Горе и так несли отчетливый тезис о проблемах собственников со снижением цены объектов недвижимости из-за скандальных событий в поселке. Подобные пожару события могут еще сильнее навредить оценке недвижимости в этом районе», — считает эксперт.

Ранее «Лента.ру» сообщала о падении цен на недвижимость в поселке Николина Гора из-за участившихся конфликтов среди жильцов. Генеральный директор агентства «Планета Недвижимость» Александр Саяпин заявлял в разговоре с изданием о «просадке цен в Николиной горе на 10-15 процентов».

Один из наиболее резонансных конфликтных случаев за последние месяцы — спор между предпринимателем, основателем процессинговой компании ChronoPay Павлом Врублевским и Владимиром Шубиным, у которого бизнесмен снимал и планировал купить дом.

«В этом нет ничего удивительного — ранее я писал в блоге о том, что обнаружил у себя на участке силовой кабель от соседнего развлекательного клуба. В этом районе в 90-е происходили странные вещи с энергоресурсами, нет даже элементарной проверки законодательства об аренде, ОП Успенское — это просто черный ящик бессмысленный. Ничего удивительного, что и пожарная безопасность на нуле», — прокомментировал ночной пожар Павел Врублевский в разговоре с «Лентой.ру».

«Ранее я подавал заявление, в котором отметил, среди прочего, связи автосервиса Шубина с ядерной отраслью в России. Как раз вчера на Совете по правам человека президент отметил, что шпионы ЦРУ, позже осужденные в США за коррупцию, буквально контролировали ядерную отрасль России», — отметил Врублевский.

Напомним, что ранее «Лента.ру» подробно разбирала конфликт предпринимателя с арендодателем. Одним из последних эпизодов стало обращение Врублевского в ФСБ РФ с просьбой проверить факт сдачи в аренду Шубиным квартиры в Москве голландскому журналисту Йосту Босману.