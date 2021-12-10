Путин предложил упростить въезд в Россию для ряда стран

Президент России Владимир Путин предложил расширить географию применения мобильного приложения «Путешествуй без COVID-19» для упрощения въезда граждан ряда стран. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил глава государства на заседании Высшего Евразийского экономического совета, необходимо также улучшить функционал приложения.

«Кстати, помимо Евразийского экономического союза (ЕАЭС), оно используется и в других странах: в Азербайджане, в Молдавии, Таджикистане и Узбекистане», — добавил Путин.

С 1 сентября приложение «Путешествуй без COVID-19» стало обязательным при въезде в Россию для граждан стран ЕАЭС. Оно используется для предъявления отрицательных результатов ПЦР-тестов при пересечении российской границы в определенных пунктах пропуска.

Ранее, в августе, иностранцам упростили процесс получения туристической визы в Россию сроком до полугода — теперь для въезда достаточно предъявить бронь отеля. Уточняется, что бронирование должно быть совершено в объекте размещения, информация о котором содержится либо в едином реестре туроператоров либо в перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей.