Свидетельница сорвала планы невесты и разругалась с ней по одной причине

Пользовательница Reddit с ником @LoquatAbject9192 поделилась историей, как в последний момент сорвала планы своей лучшей подруги по имени Хлоя, выходившей замуж, и разругалась с ней. Девушка должна была быть на свадьбе свидетельницей, однако за день до торжества сообщила невесте, что не сможет приехать по причине того, что ее мужа экстренно госпитализировали.

По словам рассказчицы, в течение года до свадьбы она была главной помощницей Хлои и делала все, чтобы организовать свадьбу по задумкам подруги. «Я даже запланировала потрясающий девичник за месяц до свадьбы. Однако за два дня до торжества у моего мужа случился сердечный приступ, он попал в больницу», — отметила героиня истории.

Супруг авторши поста попал в реанимацию. Позже медики сообщили, что ему необходима срочная операция на сердце. Девушка осознавала серьезность ситуации и переживала, что может потерять мужа в любой момент. Операцию назначили на день перед свадьбой Хлои. «Она позвонила мне и сказала: "Ничего страшного, просто убедись, что это не помешает свадьбе. Жалко, конечно, что его не будет, но будешь ты! Зато ты сможешь есть и пить за вас обоих, ха-ха". Именно тогда я сказала ей, что не смогу прийти на свадьбу независимо от того, закончится к тому моменту операция или нет», — поделилась пользовательница. Она также добавила, что решила быть рядом с мужем и не оставлять его одного до тех пор, пока не будет уверена в том, что его жизни ничего не угрожает.

Хлоя очень расстроилась, что лучшая подруга пропустит ее свадьбу, и даже заплакала, но сказала, что пообещала отнестись к ситуации с пониманием и не обижаться. Операция прошла успешно, и в день свадьбы рассказчица несколько раз попыталась дозвониться до лучшей подруги, однако ответа не получила. «Я думала, она просто занята подготовкой. Я позвонила на следующий день после свадьбы, но Хлоя так и не ответила. Она не отвечала даже на мои сообщения», — рассказывает автор.

После этого девушка решила связаться с их общими подругами, чтобы разобраться в ситуации. Оказалось, что Хлоя отвечала в этот день на звонки родственников, которые не смогли приехать, но принципиально игнорировала попытки подруги с ней связаться. «Некоторые поддержали меня, сказав, что я поступила правильно, и пожелали здоровья моему мужу. Другие наши общие подруги считают, что я подвела невесту в ее знаменательный день, так что мне не следует ждать от нее добрых слов в ближайшее время», — заключила автор публикации.

В комментариях под постом большинство пользователей поддержали авторшу истории. «Мое сердце разбивается от того, что ты сомневаешься в правильности своих действий. Если бы она сама была в больнице, предпочла бы она, чтобы ее нынешний муж пошел на вечеринку или остался с ней?», «Невеста вообще-то твоя лучшая подруга. Твой муж чуть не умер! Почему она не позвонила, что предложить тебе поддержку?», «Очень иронично, что она хочет, чтобы ты перестала быть поддерживающей женой в тот день, когда она станет женой», — возмутились комментаторы. Многие также раскритиковали невесту за то, что она не поддержала лучшую подругу, которая могла потерять в любой момент своего спутника жизни.