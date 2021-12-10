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Депутат заявил о нежелании Киева снизить напряженность между Россией и Западом

Депутат ГД Шхагошев: Киев не хочет, чтобы снизилась напряженность между Западом и РФ
Адальби Шхагошев

Адальби Шхагошев. Фото: Globallookpress.com

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил о нежелании Киева снизить напряженность между Западом и Россией после разговора российского и американского лидеров Владимира Путина и Джо Байдена. Его слова приводит РИА Новости.

Депутат указал, что снижение градуса напряженности между Москвой и Вашингтоном отмечается в экспертных оценках и публикациях крупных изданий, что является сигналом для мирового сообщества.

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«Для мирового сообщества это сигнал, а для Украины это не является таким сигналом. Соответственно, они не хотят, чтобы эта напряженность спадала», — подчеркнул Шхагошев.

По его словам, были обозначены тезисы, которые говорят о шансах на взаимодействие России и США в ряде направлений. Однако Киев старается продолжать провокации, добавил депутат, имея в виду инцидент с движением корабля ВМС Украины «Донбасс» в сторону Керченского пролива.

Корабль управления «Донбасс» ВМС Украины 9 декабря приблизился к Керченскому проливу, требования изменить курс он не выполнял. Спустя некоторое время в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что судно легло на обратный курс и назвали действия экипажа провокационными или угрожающими безопасности мореплавания.

Марина Совина
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