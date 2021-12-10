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Стала известна дата премьеры нового сезона «Сватов»

Режиссер Андрей Яковлев: первую серию седьмого сезона «Сватов» покажут 20 декабря

Кадр: сериал «Сваты»

Стала известна дата премьеры нового сезона сериала «Сваты». Режиссер Андрей Яковлев объявил о выходе продолжения шоу в Instagram-аккаунте.

Первую серию седьмого сезона «Сватов» покажут 20 декабря на украинском канале «1+1». «К сожалению, в России дата выхода будет чуть позже. Но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на YouTube», — отметил Яковлев.

Сериал «Сваты» снимается украинской студией «Квартал 95» с участием российских актеров. Первые шесть сезонов выходили с 2008 по 2013 год. Ранее сообщалось, что съемки продолжения начались в Белоруссии. Однако вскоре их пришлось приостановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Съемки седьмых «Сватов» завершились в Грузии 20 июля 2021 года.

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Сергей Равин
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