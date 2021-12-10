Стала известна дата премьеры нового сезона «Сватов»
Режиссер Андрей Яковлев: первую серию седьмого сезона «Сватов» покажут 20 декабря
Стала известна дата премьеры нового сезона сериала «Сваты». Режиссер Андрей Яковлев объявил о выходе продолжения шоу в Instagram-аккаунте.
Первую серию седьмого сезона «Сватов» покажут 20 декабря на украинском канале «1+1». «К сожалению, в России дата выхода будет чуть позже. Но расстраиваться не стоит, так как серии можно будет посмотреть на YouTube», — отметил Яковлев.
Сериал «Сваты» снимается украинской студией «Квартал 95» с участием российских актеров. Первые шесть сезонов выходили с 2008 по 2013 год. Ранее сообщалось, что съемки продолжения начались в Белоруссии. Однако вскоре их пришлось приостановить из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Съемки седьмых «Сватов» завершились в Грузии 20 июля 2021 года.