Украинское посольство победило в конкурсе печенья от Госдепа США

Украинское посольство в США победило в конкурсе имбирных пряников, проводимом офисом зарубежных представительств Государственного департамента Соединенных Штатов. Об этом американское посольство на Украине сообщило на своей странице в Twitter.

На конкурс имбирного печенья от Госдепа украинское диппредставительство выставило пряник, выполненный в виде крымского замка «Ласточкино гнездо».

Американское посольство поздравило коллег с победой и напомнило о своей позиции относительно принадлежности Крыма. «Поздравляем с праздниками, и Крым — это Украина», — заявили дипломаты.

Ранее депутаты Верховной Рады решили учредить государственный праздник для поддержки украинского духа и привлечения иностранных туристов в республику. Парламентарии посчитали, что популяризовать культуру страны нужно «чем-то исключительно украинским», и предложили отмечать для этого День борща.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума, на котором подавляющее большинство проголосовавших жителей региона поддержали такое решение. Украина, страны ЕС и США отказались признать результаты голосования, назвав воссоединение полуострова с материковой Россией аннексией. Российские власти отвергают эти обвинения и настаивают, что процедура присоединения соответствовала нормам международного права.