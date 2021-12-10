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В ЕС захотели хороших отношений с Россией

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен: хорошие отношения ЕС с РФ зависят от действий Москвы

Фото: Olivier Matthys / Reuters

Европейский союз (ЕС) хочет наладить хорошие отношения с Россией, но возможность их развития зависит от действий Москвы. Такое мнение высказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам встречи с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, передает Reuters.

«Мы ожидаем, что Россия обеспечит деэскалацию вокруг Украины и будет уважать права суверенных государств», — подчеркнула фон дер Ляйен. В противном случае, по ее словам, Евросоюз готов пойти на чувствительные меры и ужесточение экономических санкций в отношении Москвы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон понадеялся, что прошедшие 7 декабря переговоры между лидерами России и США приведут к снижению напряженности в отношениях между странами Запада и Москвой. Он подчеркнул необходимость предусмотреть формат для нормализации взаимодействия РФ с НАТО и нейтрализации противоречий.

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Екатерина Андреева
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