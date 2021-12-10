ЗАГСы Москвы поженят десятки пар на самой романтичной станции московского метро

ЗАГСы Москвы поженят десятки пар на станции метро «Маяковская», которую жители столицы считают самой романтичной из всех. Всего в 2022 году на площадках московского транспорта планируется провести 150 свадеб. Помимо метро, провести бракосочетание можно будет на Северном речном вокзале. Об этом говорится в сообщении, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Эти две локации полюбились москвичам в качестве места для торжественных церемоний бракосочетания еще в 2021 году, отмечают власти. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, на необычные площадки для заключения брака приходится порядка 20 процентов свадеб во всем городе.

Москвичам уже полюбились наши необычные площадки регистрации брака. (...) Поэтому на будущий год мы открыли еще больше дат и свободных мест на этих локациях. Пожениться на площадках московского транспорта смогут около 150 пар — это почти в десять раз больше, чем в этом году. До конца этого года мы также планируем открыть даты на регистрацию брака на еще одну полюбившуюся москвичам площадку — Московскую канатную дорогу. Анастасия Ракова вице-мэр Москвы

Для заключения брака на станции «Маяковская» молодожены могут выбрать один из семи доступных дней — это праздники и красивые даты. Первая пройдет в День России, 12 июня. А торжественные церемонии на Северном речном вокзале будут проходить почти каждую субботу летнего сезона и в начале сентября. Заявления принимаются онлайн или лично во Дворце бракосочетания №1.

30 площадок принимают молодоженов для выездной регистрации брака в Москве

Площадку можно выбрать через страницу спецпроекта «Новые адреса счастья» на портале mos.ru. К каждой площадке прикреплены фото и описания, а также визуальное представление на карте столицы, доступные даты для регистрации брака и инструкция по подаче заявления. Госпошлина остается прежней — 350 рублей.