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Российские дроны-камикадзе нанесут массированный удар по врагу

В ZALA AERO заявили, что дроны-камикадзе России поучаствуют в массированной атаке на врага

Фото: ZALA AERO GROUP

Российские дроны-камикадзе (барражирующие боеприпасы) будут действовать в составе роя, осуществляя единовременную массированную атаку на врага, рассказал «Известиям» главный конструктор компании ZALA AERO Александр Захаров.

«Именно поэтому мы сделали ставку на возможность массированного нанесения удара по объектам со значительными габаритами и одиночного — по технике противника», — сказал разработчик.

По его словам, подобные боеприпасы от управляемых ракет и корректируемых бомб отличаются «возможностью запуска с неподготовленных площадок и с расстояния большего, чем у классических артиллерийских боеприпасов». «Плюс возможность длительного полета в районе интереса в ожидании цели», — добавил специалист.

В ноябре ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Калашникова» сообщил, что в России испытали морскую версию беспилотника КУБ-БЛА разработки компании ZALA AERO.

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Иван Потапов
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