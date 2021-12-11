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Россияне начали скупать отели за границей

Skolkovo Realty: российский спрос на отели за рубежом в 2021 году вырос на 30 процентов

Фото: Pixabay

Состоятельные россияне начали скупать за границей не только жилье, но и отели. Спрос на них в 2021 году вырос почти на 30 процентов, говорится в материалах агентства Skolkovo Realty, предоставленных «Ленте.ру».

По данным риелторов, в октябре 2021 года спрос среди россиян на покупку отелей в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ), на Кипре и в Испании вырос почти в полтора раза по сравнению с показателем за тот же период 2020-го. По итогам десяти месяцев, 2021-го (с января по октябрь), россияне увеличили спрос на зарубежные гостиничные объекты на 29,5 процента.

Активнее всего состоятельные россияне интересуются объектами в Дубае и на Кипре, подчеркивают эксперты. Арабская страна привлекает их высокой доходностью гостиниц: от 10 до 15 процентов годовых в долларах США. На данный момент европейские отели редко дают такие показатели.

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«Также есть спрос и на российские отели, — констатируют специалисты. — Сейчас растет интерес к объектам в Красной Поляне, в Сириусе. Во многом это связано с тем, что город-курорт Сочи активно развивается за счет усилий властей. Кроме того, в условиях ограничений на передвижения у региона появляется преимущество».

Ранее стало известно, что осенью 2021-го российские инвесторы с состоянием более 30 миллионов долларов стали чаще интересоваться коммерческой и жилой недвижимостью в Испании для оформления ВНЖ. Аналитики сообщили также об увеличении спроса на недвижимость «для переезда» в Португалии, Черногории, Греции и на Кипре.

Нина Ташевская
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