В Госдуме поддержали идею изменения закона о СМИ-иноагентах

Изменения в законе об иностранных агентах пока не обсуждались в Государственной Думе, но они витают в воздухе. О поддержке идеи изменений заявил член комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Попов в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, закон о СМИ-иноагентах находится в компетенции нескольких комитетов. Депутат считает, что для решения о признании СМИ иностранным агентом нужно оценивать степень влияния иностранных денег на редакционную политику.

«Мы можем столкнуться с какими-то действительно трагичными и странными фактами. Условно говоря, спортивный телеканал сотрудничает с Английской премьер-лигой , у них есть финансовые отношения, и из Великобритании поступают деньги на счета спортивного телеканала», — сказал Попов.

Он объяснил, что в таком случае признание телеканала иноагентом нецелесообразно. Депутат считает, что может быть несколько вариантов для присвоения СМИ такого статуса. Это можно сделать через суд или с помощью коллегии тех людей и организаций, которые принимают подобные решения.

«Должно быть мнение экспертного сообщества. Все реально, в комитетах Госдумы мы обсудим предложения, когда они поступят в виде конкретных инициатив», — подытожил он.

В конце декабря 2020 года Путин подписал закон о регулировании деятельности признанных иностранными агентами физических лиц и организаций, которые занимаются в России политической деятельностью на зарубежные средства. Законопроект предусматривает обязательную маркировку материалов физлиц и организаций, которые имеют статус иностранных агентов.