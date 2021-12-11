В Кремле оценили шансы договориться о нерасширении НАТО

В России считают, что шансов заставить Североатлантический альянс отказаться от расширения на восток практически нет. Так в беседе с Bloomberg возможность договориться о нерасширении НАТО оценили источники издания, близкие к Кремлю.

Собеседники издания подчеркнули, что российские власти осознают, что и неразмещения альянсом оружия у границ страны с помощью переговоров едва ли получится добиться.

В частности, генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов в беседе с изданием отметил, что пока никакого реального прогресса не наблюдается, поскольку «ни одна из сторон не готова отступить». Он добавил, что теперь все зависит от «реальных намерений» властей.

Ранее Министерство иностранных дел России призвало НАТО отказаться от планов по вступлению Украины и Грузии в альянс. Согласно официальному сообщению, в интересах европейской безопасности необходимо дезавуировать решение Бухарестского саммита НАТО 2008 года о том, что Киев и Тбилиси станут членами организации, так как оно противоречит обязательствам государств-членов ОБСЕ не укреплять свою безопасность за счет безопасности других.

10 декабря ведомство сообщило, что Россия разработает и предложит НАТО комплексное предложение о правовых гарантиях безопасности, которые могли бы удовлетворить ее. Уточнялось, что предложение связано с нарушениями политических обязательств, на которые идут страны Запада.