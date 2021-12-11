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Назарбаев назвал причины развала СССР

Экс-глава Казахстана Назарбаев: крах СССР вызвали изжившая себя экономика и безволие элит

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который был также последним в истории руководителем Казахской ССР в составе Советского Союза, назвал причины развала единого государства. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 24», сообщает в субботу, 11 декабря, РИА Новости.

По его словам, элитам того времени не хватало политической воли. К этому добавилось то, что свой ресурс изжила социалистическая экономика.

«Руководство экономического блока должно было вовремя это заметить и сделать изменения в управлении», — сказал Назарбаев, отметив, что «изменения надо было проводить в условиях дисциплины, порядка, крепкого руководства».

Экс-лидер бывшей советской республики привел в пример Китай, где получилось перестроить экономику на капиталистически манер.

Также Назарбаев упомянул волнения в прибалтийских республиках СССР, которые, по его мнению, были искусственным приложением к государству с уровнем жизни выше, чем в других частях страны.

Наконец, он указал, что сигналом для остальных республик послужило объявление независимости властями РСФСР 12 июня 1990 года.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.

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Игорь Дмитров
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